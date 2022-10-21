Какими должны быть продукты на столе, чтобы женщина была энергичной, красивой и не проигрывала в борьбе за молодость, объяснила доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина.

«Мы то, что мы едим», — сказал когда-то Гиппократ, и современная наука соглашается с ним. От питания зависит состояние кожи, ногтей, зубов. Оно способно влиять на настроение. Особенно актуально это для женщины, которая в течение всей жизни постоянно подвергается гормональным «атакам». А какие продукты считаются самыми полезными для женщин?

Бобовые

Фасоль, горох, соя… Все они содержат фитоэстрогены — особые растительные вещества, по своей биохимической структуре сходные с эстрогенами. Они помогают поддерживать в гормональный фон.

Бобовые снижают проявление климактерических симптомов, благотворно действуют и на кожу. Добавлять бобовые в свое меню следует не реже двух-трех раз в неделю.

Творог

Этот продукт — источник незаменимых молочных белков, витаминов и минералов. Диетологи рекомендуют его и мужчинам, и женщинам. Конечно, если нет непереносимости лактозы. Творог благотворно влияет на костную систему, зубы, сосуды.

«Почему творог важно есть именно женщинам? Потому что в период климакса у них нарушается обмен кальция и возникает остеопороз. Прием творога два-три раза в неделю будет хорошей профилактикой», — отметила Мухина.

Морковь

Один из самых доступных и дешевых продуктов. Морковь содержит токоферол. Его еще называют витамином молодости Е. Еще один микроэлемент —филлохинон, или витамин К — участвует в обмене веществ в костях и соединительной ткани, способствует усвоению кальция, обеспечивая взаимодействие кальция и витамина D, что очень важно для женщины в менопаузе.

В моркови содержится бета-каротин, необходимый для здоровья глаз, а для десен и зубов полезно пережевывание свежей моркови, для прекрасного функционирования кишечника — клетчатка. Так что похрустеть морковкой в перерыва — вкусно и полезно.

Овсяные хлопья

Идеальный продукт для системы пищеварения. Но брать нужно классическую овсянку, которая долго варится. Хлопья, готовящиеся за несколько минут не принесут пользы.

Грубая овсянка активизирует перистальтику, а значит, и кровообращение в малом тазу, это очень полезно для женщин. Классическая овсяная каша на воде при диабете снижает уровень сахара в крови. Биотин повышает защитные функции организма и выносливость. Овсянку следует есть хотя бы два раза в неделю.

Банан

Главное его достоинство — огромное количество калия в составе. Конечно, есть бананы килограммами за один присест не нужно, это достаточно калорийный продукт. Но в качестве перекуса их можно брать с собой даже на тренировку.

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Это прекрасный антидепрессант, успокоитель для желудка и пищевода. Особенно полезно есть их женщинам во время предменструального синдрома — бананы помогают справляться со стрессом.