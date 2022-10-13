Мужское здоровье и фертильность во многом зависят от правильного питания. Доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, какие пять продуктов должны обязательно входить в рацион представителей сильного пола.

По данным ВОЗ, после 21 года расстройства эрекции выявляются у каждого десятого мужчины, но только половина из них обращается к специалистам. Одной из основных причин недуга врачи называют неправильное питание.

А какие продукты должны быть на столе у представителей мужского пола, чтобы они были сильными, здоровыми и выносливыми?

Топ-5 продуктов для мужчин

Жирная рыба. Мужчинам необходимо ее есть. Это может быть лосось, нерка, скумбрия, анчоус, сельдь и сардина. В их мясе содержится кальций, селен, витамины группы В, магний. А еще рыба богата омега-3 жирными кислотами и белком.

Есть рыбу нужно два раза в неделю, не меньше. Она повысит иммунитет, активирует умственную деятельность, снизит риск развития депрессии. А еще хороши икра и молоки. Эти субпродукты положительно влияют на фертильные функции мужчин, увеличивают количество и подвижность сперматозоидов.

Орехи. Это прекрасные стимулятор потенции, врачи-андрологи советуют мужчинам обязательно включить их в рацион. Необходимо съедать 25–35 грамм орехов в день, можно вперемешку с медом. Лучше всего подойдут фундук и пекан, макадамия, грецкие и кедровые орешки.

А еще орехи содержат витамин молодости E, он замедляет медленную гибель клеток и действует как антиоксидант.

Постная говядина. В ней содержится белок — субстрат для построения мышц. А еще она богата железом, участвующим в синтезе гемоглобина. Он необходим для снабжения мышц и сосудов кислородом. В мужском меню нежирная говядина должна быть не менее трех раз в неделю.

Стоит помнить, что говядина полезна для мужчин только в отварном виде, приготовленная на пару, в пирогах или пельменях. В общем, в тех блюдах, где нет жареной корочки с канцерогенами.

Что съесть, если устал

Гранат. Его называют растительной виагрой. Он содержит витамин В1, много марганца, селена, триптофана, белка, магния. Все это благотворно влияет на потенцию. Кроме того, он очень полезен для работы предстательной железы. Гранат — хорошая профилактика от аденомы и рака простаты.

Если мужчина съедает по половинке граната три раза в неделю, то он укрепляет иммунитет, активируя белые кровяные тельца, и понижает уровень сахара и холестерина.

Томаты. Помидоры в любом виде — свежие, печеные, тушеные, вареные — и продукты их переработки рекомендуются онкологами и андрологами. Эти овощи содержат антиоксидант — ликопин.

Он обладает антиканцерогенными свойствами — снижает риск развития рака простаты, поджелудочной железы и помогает лечить мужское бесплодие.