Мужское здоровье и фертильность во многом зависят от правильного питания. Доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, какие пять продуктов должны обязательно входить в рацион представителей сильного пола.
По данным ВОЗ, после 21 года расстройства эрекции выявляются у каждого десятого мужчины, но только половина из них обращается к специалистам. Одной из основных причин недуга врачи называют неправильное питание.
А какие продукты должны быть на столе у представителей мужского пола, чтобы они были сильными, здоровыми и выносливыми?
Топ-5 продуктов для мужчин
Жирная рыба. Мужчинам необходимо ее есть. Это может быть лосось, нерка, скумбрия, анчоус, сельдь и сардина. В их мясе содержится кальций, селен, витамины группы В, магний. А еще рыба богата омега-3 жирными кислотами и белком.
Есть рыбу нужно два раза в неделю, не меньше. Она повысит иммунитет, активирует умственную деятельность, снизит риск развития депрессии. А еще хороши икра и молоки. Эти субпродукты положительно влияют на фертильные функции мужчин, увеличивают количество и подвижность сперматозоидов.
Орехи. Это прекрасные стимулятор потенции, врачи-андрологи советуют мужчинам обязательно включить их в рацион. Необходимо съедать 25–35 грамм орехов в день, можно вперемешку с медом. Лучше всего подойдут фундук и пекан, макадамия, грецкие и кедровые орешки.
А еще орехи содержат витамин молодости E, он замедляет медленную гибель клеток и действует как антиоксидант.
Постная говядина. В ней содержится белок — субстрат для построения мышц. А еще она богата железом, участвующим в синтезе гемоглобина. Он необходим для снабжения мышц и сосудов кислородом. В мужском меню нежирная говядина должна быть не менее трех раз в неделю.
Стоит помнить, что говядина полезна для мужчин только в отварном виде, приготовленная на пару, в пирогах или пельменях. В общем, в тех блюдах, где нет жареной корочки с канцерогенами.
Гранат. Его называют растительной виагрой. Он содержит витамин В1, много марганца, селена, триптофана, белка, магния. Все это благотворно влияет на потенцию. Кроме того, он очень полезен для работы предстательной железы. Гранат — хорошая профилактика от аденомы и рака простаты.
Если мужчина съедает по половинке граната три раза в неделю, то он укрепляет иммунитет, активируя белые кровяные тельца, и понижает уровень сахара и холестерина.
Томаты. Помидоры в любом виде — свежие, печеные, тушеные, вареные — и продукты их переработки рекомендуются онкологами и андрологами. Эти овощи содержат антиоксидант — ликопин.
Он обладает антиканцерогенными свойствами — снижает риск развития рака простаты, поджелудочной железы и помогает лечить мужское бесплодие.
DanilonОй, кто это всплыл ! Да как качественно лизнул. А Николая II он не зря вспомнил - того в феврале 1917...
pepelmetalИ не подскажешь сколько уже наукраине было мобилизаций?
SovikТам бы совсем другой результат был.
UynachalnicaНу если бы Путин захотел, он в любое время мог уйти. Тут только нежелание кресло оставить!