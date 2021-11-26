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Помогут от усталости: семь чудодейственных продуктов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: stockcatalog / Attribution License
Специалисты в области здравоохранения составили топ-7 продуктов, которые помогут справиться с хронической усталостью.

Вкусный перечень, который избавит от усталости, опубликовал томский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Итак, по мнению медиков, в него вошли следующие чудо-продукты:

Тыквенные семечки. Дают заряд энергии, так как содержат высококачественные белки, жирные кислоты омега-3, а также другие витамины и минералы. Они не только укрепляют иммунную систему, но наполняют организм энергией.

Авокадо. Это источник полезных жиров, которые надолго насыщают и спасают от голода. Авокадо полон питательных веществ, в том числе белка, который дает энергию надолго.

Бананы. Эти фрукты обеспечивают калием и углеводами, которые дают достаточно энергии для активности. Поскольку бананы также богаты витаминами, минералами и клетчаткой, то их можно смело есть даже тем, кто на диете.

Жирная рыба. Она помогает обеспечить организм омега-3, эти кислоты уменьшают воспаление, которое и может быть одной из причин усталости. Употребление рыбы несколько раз в неделю обеспечит необходимую энергию, поможет предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, а также сделает кожу более здоровой.

Орехи и семена. Смесь орехов и семян наполнена хорошими жирами и белками — это хороший выбор для энергетической закуски. Также орехи полезны для кожи, укрепляют здоровье сердца и дают заряд энергии.

Темный шоколад. Он содержит теобромин – вещество, которое обеспечивает прилив энергии, причем без резкого последующего спада, как, например, кофеин.

Яйца. Яйца, приготовленные в любом виде, отличные нейтрализаторы усталости. Содержащиеся в них белок и витамины группы В — постоянный источник энергии в течение дня.

Тема: Человек и еда
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Домострой #Здоровье #Кухня
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Топ комментариев

лачинов

Кадыров же вроде предлагал два варианта. Или вообще не указывать, или указывать во всех случаях. Лично...

Nik3316

ну приведи пример как они должны были отреагировать Алеша...

fydor55

Украины нет, есть есть шакальё подамериканское

Oskar271

Стабильность, она такая, каждый год цены лезут вверх, но в этом году вобще перебор.
Sibnet.Ru