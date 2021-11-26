Помогут от усталости: семь чудодейственных продуктов

Специалисты в области здравоохранения составили топ-7 продуктов, которые помогут справиться с хронической усталостью.

Вкусный перечень, который избавит от усталости, опубликовал томский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Итак, по мнению медиков, в него вошли следующие чудо-продукты:

Тыквенные семечки. Дают заряд энергии, так как содержат высококачественные белки, жирные кислоты омега-3, а также другие витамины и минералы. Они не только укрепляют иммунную систему, но наполняют организм энергией.

Авокадо. Это источник полезных жиров, которые надолго насыщают и спасают от голода. Авокадо полон питательных веществ, в том числе белка, который дает энергию надолго.

Бананы. Эти фрукты обеспечивают калием и углеводами, которые дают достаточно энергии для активности. Поскольку бананы также богаты витаминами, минералами и клетчаткой, то их можно смело есть даже тем, кто на диете.

Жирная рыба. Она помогает обеспечить организм омега-3, эти кислоты уменьшают воспаление, которое и может быть одной из причин усталости. Употребление рыбы несколько раз в неделю обеспечит необходимую энергию, поможет предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, а также сделает кожу более здоровой.

Орехи и семена. Смесь орехов и семян наполнена хорошими жирами и белками — это хороший выбор для энергетической закуски. Также орехи полезны для кожи, укрепляют здоровье сердца и дают заряд энергии.

Темный шоколад. Он содержит теобромин – вещество, которое обеспечивает прилив энергии, причем без резкого последующего спада, как, например, кофеин.

Яйца. Яйца, приготовленные в любом виде, отличные нейтрализаторы усталости. Содержащиеся в них белок и витамины группы В — постоянный источник энергии в течение дня.