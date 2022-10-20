Путин посетил мобилизованных и пострелял из винтовки

Президент России Владимир Путин посетил полигон Западного военного округа в Рязанской области, где проходят подготовку мобилизованные граждане.

Глава государства проинспектировал подготовку мобилизованных, пообщался с военнослужащими, а также пострелял из снайперской винтовки по мишени, передает ТАСС.

В частности, Путин проверил, как мобилизованные занимаются тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовкой, понаблюдал за преодолением десантно-штурмовой полосы и упражнением по борьбе с бронетехникой.

Он также заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям и боевого слаживания.

Это первое посещение президентом пункта подготовки мобилизованных. Путин ранее заявлял, что призванные в рамках мобилизации должны проходить полноценную подготовку перед отправкой в зону боевых действий.