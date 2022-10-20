Дело Артема Усса передадут Италии через 1,5 месяца

США должны передать в Италию материалы дела в отношении сына красноярского губернатора Александра Усса в течение полутора месяцев, сообщает посольство РФ в Италии.

«Генконсульство РФ в Милане провело две встречи с задержанным Артемом Уссом и находится в постоянном контакте с его итальянским адвокатом», — цитирует РИА Новости посольство РФ в Италии.

Артема Усса задержали в Милане. В Германии по этому делу задержали Юрия Орехова. Вскоре суды этих стран будут решать вопрос об экстрадиции Усса и Орехова в США.

Также Минюст США обвинил в участии в отмывании денег Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тулякова.

По версии американского Минюста, Орехов и Усс — владельцы немецкой компании по торговле промышленным оборудованием NDA GmbH, Светлана Кузургашева — гендиректор одной из подставных компаний. Они через NDA GmbH закупали в США военные технологии и технологии двойного назначения, после чего перенаправляли их конечным покупателям в России.

Среди покупателей NDA GmbH были подсанкционные компании «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые работали с российским оборонным сектором.