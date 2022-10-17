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Вобла стала интернет-героем после победы тюменки в суде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети
Вобла помогла девушке из Тюмени избежать приговора. За надпись на асфальте «Нет в***е» ей грозил штраф, но она доказала, что имела ввиду рыбу. После инцидента Сеть заполнили мемы про воблу.

Жительница Тюмени в сентябре написала мелом на асфальте «Нет в***е». На нее составили протокол по части 1 статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), грозящий штрафом от 30 до 50 тысяч рублей.

В суде тюменка сумела доказать, что под звездочками была зашифрована вобла, так как она не любит этот вид рыб. Судья прекратил производство по делу и постановил вернуть синий мелок девушке.

Фото: © соцсети

На пользователей Сети история произвела впечатление. Люди с чувством юмора начали создавать и распространять мемы на эту тему.

Фото: © соцсети

Основой юмористических картинок стали картинки с воблой и саркастическому подписями «Нет вобле». 

Фото: © соцсети

Для шуток взяли в оборот и названия из известных книг, содержащих созвучные вобле слова. Например, произведения Льва Толстого «Война и мир» и Карела Чапека «Война с саламандрами».

Фото: © соцсети

Обложка фильма «Война миров Z» с Брэдом Питтом в главной роли превратилось в «Воблу миров Z», а голливудский актер, судя по всему, стал рыбаком на этом фоне.

Фото: © соцсети

Тему воблы подхватил шоумен Семен Слепаков, уехавший из России после начала военной спецоперации. Он выпустил на YouTube песню «Нет вобле».

«От этой воблы все зло на планете, рушатся семьи, страдают невинные дети. И, пользуясь тем, что у нас в стране демократия, давайте скажем все вместе, сестры и братья, — нет вобле, нет вобле, нет отвратительной вобле», — спел Слепаков. В песне также содержится нецензурная лексика.

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