Умер исполнитель роли Хагрида из «Гарри Поттера»

Шотландский актер Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет. Он стал знаменитым после того, как сыграл великана Рубеуса Хагрида в серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере.

Колтрейн скончался в больнице, известно, что актер болел последние два года. Известность в кино он получил в 1989 году, когда исполнил роль Фальстафа в фильме «Генри V» режиссера Кеннета Брана.

До съемок в саге о Гарри Поттере он также сыграл одну из главных ролей в фильме «Монашки в бегах» (1990), исполнил роль Папы Римского в фильме «Папа должен похудеть» (1991), снялся в фильмах о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» (1995), «И целого мира мало» (1999).

Британская писательница и автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг в своем Twitter выразила соболезнования его семье. Она отметила, что Колтрейн выделялся «невероятным талантом».

«Мне невероятно повезло, что я знала его, работала с ним и смеялась вместе с ним до упаду. Я выражаю свою любовь и глубочайшие соболезнования его семье, прежде всего его детям», — написала она.