НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умер исполнитель роли Хагрида из «Гарри Поттера»

Источник:
Deadline
300 0
Фото: © кадр из фильма

Шотландский актер Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет. Он стал знаменитым после того, как сыграл великана Рубеуса Хагрида в серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере.

Колтрейн скончался в больнице, известно, что актер болел последние два года. Известность в кино он получил в 1989 году, когда исполнил роль Фальстафа в фильме «Генри V» режиссера Кеннета Брана.

До съемок в саге о Гарри Поттере он также сыграл одну из главных ролей в фильме «Монашки в бегах» (1990), исполнил роль Папы Римского в фильме «Папа должен похудеть» (1991), снялся в фильмах о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» (1995), «И целого мира мало» (1999).

Британская писательница и автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг в своем Twitter выразила соболезнования его семье. Она отметила, что Колтрейн выделялся «невероятным талантом».

«Мне невероятно повезло, что я знала его, работала с ним и смеялась вместе с ним до упаду. Я выражаю свою любовь и глубочайшие соболезнования его семье, прежде всего его детям», — написала она.

Еще по теме
Вдали от реальности: мультфильмы, интересные и детям, и взрослым
Скорсезе возьмется за сериал по «Бандам Нью‑Йорка»
Вышел первый трейлер фильма «Непослушник 2»
Восстановленную «Историю гражданской войны» покажут в Новосибирске
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Игру Doom запустили в приложении «Блокнот»
Российским военным передали партию ядерных пушек
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
64
Массированный ракетный удар нанесен по Украине
55
Байден посчитал Путина рациональным игроком
44
Медведев увидел необходимость демонтажа Украины
40
Путина обвинили в «крестовом походе» против Европы
38
Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой»