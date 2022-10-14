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Томичка в леопардовых шортах использовала светофор вместо шеста

Источник:
Sibnet.ru
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Девушка из Стрежевого Томской области станцевала в леопардовых шортах, используя вместо пилона светофор.

Видео с девушкой опубликовали в паблике «Регион 70» во «ВКонтакте». «Девушки Стрежевого настолько пластичны, что могут стать на время автомобильным знаком», — так подписаны кадры.

Мужчины оценили ролик, а женщины посмеялись и посчитали, что девушка так ищет себе спутника жизни в непростые времена.

Pole dance — разновидность танца, в которой исполнитель выступает на одном или двух пилонах, сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики, акробатики.

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