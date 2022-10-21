Неожиданный сюрприз, или Что такое плеоназмы

«Неожиданный сюрприз», «полный аншлаг» или «сервисное обслуживание» — разве что-то не так в этих словосочетаниях? Лингвисты называют такие фразы плеоназмами и относят их к ошибкам.

«Я не успел купить билеты, сегодня в театре полный аншлаг!», — воскликнет возмущенный театрал. Лингвист, возможно, разделит чувства любителя спектаклей, но заметит, что аншлаг не может быть полным. Аншлаг — это и есть заполненность.

Подобные фразы называются плеоназмами (от греческого «излишество») — сочетания слов, где смысл одного дублирует значение другого. Правила русского языка трактуют это как лексическую ошибку.

Например, в задании №6 ЕГЭ по русскому языку встречаются предложения с плеоназмами, которые и нужно отыскать.

Действительно, подниматься вниз невозможно, следовательно во фразе «подниматься вверх» слово «вверх» будет излишеством. И все это понимают. Тем не менее, это одна из самых частых лексических ошибок в русском языке.

Аналогично: «Стакан упал вниз и разбился». Упасть можно только вниз. А если что-то начнет падать вверх, тогда глагол использовать можно, потому что это будет описание феномена.

Лишние прилагательные

Чаще всего плеоназмы появляются в сочетании существительного и прилагательного.

«Сервисное обслуживание компьютеров и офисной техники», — гласят объявления. Но слово «сервис» заимствованно из английского языка и уже имеет значение «техническое обслуживание». Значит, написать можно «техническое обслуживание офисной техники» или «сервисное сопровождение».

«Это главный приоритет», — нередко можно услышать, например, на рабочем совещании. Но слово «приоритет» уже имеет значение первого, старшего, главного. И прилагательное «главный» явно лишнее.

Необычный феномен. Слово «феномен» уже характеризует редкий, уникальный факт, необычное явление. Феномен может быть культурным, научным, психологическим, а необычным — нет.

«Какой неожиданный сюрприз!» — воскликнет человек, увидев давнего знакомого. Но сюрприз не может быть неожиданным, впрочем, как и ожидаемым. Это слово произошло от французского surprise — неожиданность, удивление. И употребляется существительное в значении «неожиданный подарок, событие».

Ладонь руки. «Рука» в этой паре — явно лишнее слово, потому что ладони есть только на руках. Ни на ногах, ни на других частях тела их нет. «Стопа ноги» тоже, кстати, лексическая ошибка, плеоназм.

«Дубли» с глаголами

Плеоназмы часто можно встретить в словосочетаниях с глаголами.

Например: «Мы с ним впервые познакомились на работе». Здесь лишним будет слово «впервые», так как знакомство подразумевает первую встречу. Можно сказать: «Я впервые увидел его на работе», «Мы познакомились на работе».

«Она ухмыльнулась и прищурила свои глаза» – слово «свои» лишнее, потому что прищурить чужие глаза невозможно.

«Я дорожу каждой секундой времени». Секунда — единица времени, потому «секунда времени» — плеоназм. Значит можно дорожить или «каждой секундой», или «временем».

«Верни назад мои деньги» — это лексически избыточное выражение, так как слово «назад» само по себе подразумевает возвращение.