Путин назвал взрыв на Крымском мосту террористической атакой

Президент России заслушал доклад главы СК РФ Александра Бастрыкина о ходе следствия по взрыву на Крымском мосту. По итогам встречи Путин заявил, что это, без сомнений, террористическая атака.

«Сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации… И авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины», — сделал вывод президент после беседы с Бастрыкиным.

В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека, находившиеся в легкой машине, ехавшей рядом с фурой. Обрушились два пролета автомобильного полотна, уцелела одна ветка — из Керчи на Тамань.

Следственный комитет РФ возбудил уголовно дело по части 2 статьи 205 УК РФ (терроризм), сотрудники СК приступили к работе на месте ЧП, им также удалось выяснить, как передвигался автомобиль. В воскресенье глава ведомства Александр Бастрыкин доложил Путину о ходе следствия.

«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв, – это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики — лица, которые участвовали в организации движения этого грузовика», — сообщил глава СК РФ.

По его словам, уже удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, действующих на территории России.

Движение по Крымскому мосту восстановилось вечером в субботу. Сейчас там могут проезжать только легковые автомобилей, а по железнодорожной ветке — поезда. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой.