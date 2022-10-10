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Взрыв на Крымском мосту
Актуальная тема
Взрыв на Крымском мосту
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Путин назвал взрыв на Крымском мосту террористической атакой

Источник:
kremlin.ru
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Президент России заслушал доклад главы СК РФ Александра Бастрыкина о ходе следствия по взрыву на Крымском мосту. По итогам встречи Путин заявил, что это, без сомнений, террористическая атака.

«Сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации… И авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины», — сделал вывод президент после беседы с Бастрыкиным.

В субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после чего загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека, находившиеся в легкой машине, ехавшей рядом с фурой. Обрушились два пролета автомобильного полотна, уцелела одна ветка — из Керчи на Тамань.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовно дело по части 2 статьи 205 УК РФ (терроризм), сотрудники СК приступили к работе на месте ЧП, им также удалось выяснить, как передвигался автомобиль. В воскресенье глава ведомства Александр Бастрыкин доложил Путину о ходе следствия.

«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв, – это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики — лица, которые участвовали в организации движения этого грузовика», — сообщил глава СК РФ.

По его словам, уже удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, действующих на территории России.

Движение по Крымскому мосту восстановилось вечером в субботу. Сейчас там могут проезжать только легковые автомобилей, а по железнодорожной ветке — поезда. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы попросили пользоваться паромной переправой.

Тема: Взрыв на Крымском мосту
Опубликованы фото из космоса Крымского моста до и после взрыва
СК заявил о гибели людей при взрыве на Крымском мосту
Владелец взорвавшегося на Крымском мосту грузовика записал видео
Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту
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Топ комментариев

Sovik

По моему ВСУ сами не рады, что туда зашли.

slavaynin

до этого приходилось включать в экипаж негра

Siberian sinner

Свинопасы как есть.Ничего, кроме брезгливости не вызывают. Хуже Табаки из мультфильма "Маугли".

pepelmetal

"В настоящее время месторождение законсервировано из-за жалоб местных жителей, которых беспокоили частые...