Как выжить при ядерном взрыве. Инструкция

Ядерная война еще недавно казалась чем-то невозможным. Теперь же Россия и НАТО открыто обмениваются атомными угрозами. Президент Владимир Путин 21 сентября пригрозил применением ядерного оружия для защиты российского суверенитета, чем вызвал панику в Европе. Поэтому лучше быть готовым к самому страшному варианту развития событий.

Несмотря на смертоносность ядерного оружия, спастись можно даже в непосредственной близости от взрыва. Так, японец Эйзо Номура в Хиросиме выжил в 170 метрах от эпицентра ядерного удара. Он умер только 37 лет спустя после бомбардировки — в возрасте 84 лет.

Чем опасен ядерный взрыв

Ядерный взрыв распространенной мощностью 450 килотонн теоретически способен уничтожить 1,2 миллиона человек. У ядерного оружия есть пять основных видов поражения:

Ударная волна

Вспышка видимого и инфракрасного излучения

Проникающая радиация

Радиоактивное заражение местности

Электромагнитный импульс

Многое зависит от типа подрыва. При наземном ядерном взрыве около 50% энергии идет на образование ударной волны и воронки в земле, 30–50 % — в световое излучение, до 5 % — на проникающую радиацию и электромагнитное излучение, до 15 % — в радиоактивное заражение местности.

При воздушном взрыве энергия распределяется иначе: ударная волна — до 10%, световое излучение — 5-8%, а порядка 85% энергии уходит в проникающую радиацию в виде нейтронного и гамма-излучения.

Симуляция ядерного удара Trident II D5 (мощность 455 килотонн) по центру Новосибирска Фото : © nukemap.org

Воздушный подрыв атомного заряда применяется для уничтожения скопления войск и техники, городов и объектов наземной инфраструктуры. Наземный подрыв используется для разрушения объектов большой прочности — например, военных или правительственных бункеров и убежищ.

Как убивает атомная бомба

Основной поражающий фактор при ядерном взрыве — ударная волна. Она преодолеет расстояние в 2 километра от эпицентра примерно за пять секунд, а дистанцию в 3 километра — за восемь секунд.

Проникающая радиация представляет собой поток гамма-лучей и нейтронов, распространяющийся из светящейся области взрыва со скоростью света. Максимальную опасность этот поток представляет в первые пять-шесть секунд.

Радиус поражения проникающей радиации при взрывах в атмосфере меньше, чем радиусы поражения от светового излучения и ударной волны, поскольку она сильно поглощается атмосферой. Обычно это значение составляет 2-3 километра от места взрыва.

Радиоактивное заражение местности — результат выпадения из поднятого в воздух облака радиоактивных веществ. Оно начинается через некоторое время после взрыва, плотность заражения сильно зависит от скорости и направления ветра.

Световое излучение — самый дальнобойный поражающий фактор. Температура светящейся области достигает 5700-7700 градусов Цельсия. Импульс может продолжаться несколько десятков секунд и вызывать тяжелые ожоги, слепоту, воспламенение одежды или предметов на расстоянии до десяти километров в зависимости от мощности заряда.

Электромагнитный импульс в результате ядерного взрыва не оказывает никакого влияния на человека, однако выводит из строя электрическую и электронную аппаратуру, нарушает радиосвязь.

Что делать при взрыве

Житель крупного города с высокой степенью вероятности столкнется с воздушным ядерным ударом. Обычно высота подрыва заряда в этом случае составляет порядка 2 километров. Атака начнется с высотной вспышки — в небе беззвучно загорится нестерпимо яркий шар.

Увидев его на улице, нельзя мешкать — следует немедленно закрыть глаза и быстро лечь на землю лицом вниз и головой по направлению к взрыву. Согласно опубликованным рекомендациям Всемирной организацией здравоохранения, руки нужно спрятать под туловище.

Если вспышка на значительном удалении, можно попробовать успеть найти укрытие — на это есть в среднем три-четыре секунды. Лучший вариант — канава, каменная ограда, кювет, большая яма, насыпь на расстоянии не далее двух-трех метров. Из-за вероятности обрушения не стоит искать защиту за стенами зданий.

В момент взрыва человек может ехать в машине — тогда следует немедленно затормозить и лечь на сидение ниже линии ветрового стекла лицом вниз. Если окна авто открыты — постараться сразу же закрыть их из лежачего положения.

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В квартире или офисе достаточно выскочить в коридор и лечь на пол, если помещение большое или вспышка слишком близко — укрыться под ближайшим столом.

Стоит помнить, что ударная волна разрушит все оконные стекла, осколки которых могут убить или тяжело ранить человека.

Что дальше

В защищенном положении необходимо оставаться неподвижным до тех пор, пока не пройдут две ударные волны — прямая и обратная. После этого можно открыть глаза и встать. Следующая задача — прикрыть нос и рот тканью. Затем следует немедленно и быстро покинуть потенциальную зону радиационного заражения.

Если это невозможно, нужно найти подвал или любое подземное помещение и укрыться минимум на сутки, а при наличии воды и пищи — на несколько дней. Здесь можно ожидать помощь в эвакуации. За неделю радиоактивное загрязнение местности ослабеет примерно в десять раз.