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Подрыв Крымского моста назвали объявлением войны без правил

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Теракт на Крымской мосту, в результате которого обрушились два автомобильных пролета — объявление войны без правил, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание топливных цистерн железнодорожного состава.

«Против нас ведется неприкрытая террористическая война. Более того, анонсируемый давно теракт на Крымском мосту — это уже не просто вызов, это объявление войны без правил», — сказал парламентарий.

По словам Морозова, если Россия не даст адекватный ответ, подобные происшествия будут происходить чаще. «Если промолчим в ответ и не дадим адекватного ответа, то подобные теракты будут множиться», — подчеркнул он.

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