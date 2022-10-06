Windows 11 объяснит, почему нельзя удалить файлы

Windows 11 получила функцию LockSmith — она позволяет узнать, почему не удается стереть конкретный файл или папку и какие приложения его используют.

«Мы добавили новый PowerToy, который можно использовать для проверки того, какие процессы держат файлы открытыми, например, предотвращая их удаление. Для этого в проводнике Windows добавляется пункт контекстного меню, активируемый для всех файлов и каталогов», — сообщается в описании компонента на GitHub.

Функция работает через контекстное меню. Чтобы ее вызвать, нужно кликнуть на файле или папке правой кнопкой мыши и выбрать «Где используется этот файл?». Система выведет список процессов и из него можно будет завершить их работу.

LockSmith пока доступна только на GitHub. В ближайшие недели опция может начать тестирование в сборках Windows 11 в рамках комплекта утилит PowerToys. О сроках выхода в стабильной версии операционной системы не сообщается.