Эксперт назвал комфортный курс рубля для российской экономики

Уровень 75-85 рублей за доллар станет наиболее здоровым для российской экономики курсом валюты, считает управляющий партнер хедж-фонда PFL Advisors Федор Наумов.

Рубль начал новую торговую неделю с укрепления. На валютных торгах Московской биржи курс доллара опустился ниже 58 рублей (57,7 рубля), курс евро упал ниже 56 рублей (55,76 рубля).

«Российская экономика постепенно адаптируется к санкционным ограничениям. По мере адаптации потребителя и бизнеса к сложившейся ситуации вернется рост спроса на товары и оборудование, а перестроившаяся логистика позволит удовлетворить его за счет импорта», — рассказал «Российской газете» Наумов.

По его словам, изменится ситуация и с оттоком капитала. «Ждем, когда за безналичной валютой внутри РФ придут нуждающиеся в ней дружественные страны. Думаю, что скоро мы увидим размещения облигаций для россиян от таких стран как Турция или республики Средней Азии», — отметил эксперт.

«Так что рано или поздно ждем более здоровый курс рубля для нашей экономики», — сказал Наумов. К концу 2022 года курс доллара будет находиться в районе 65 рублей, спрогнозировал он.