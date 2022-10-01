Шойгу пообещал не призывать женщин

Женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — цитирует Шойгу ТАСС.
Женщины, получившие военно-учетную специальность, числятся в запасе.
В 2020 году в Вооруженных силах России служила 41 тысяча женщин, в том числе — 44 полковника.
UynachalnicaВот ведь бояре нерадивые! Все самому надо делать!
slavayninИнтересно байден вообще осознаёт кто он?)
slavayninЯ думал на них уже всевозможные санкции лет 10 наложены
jeryakobпо крыму и белгородской области наносили же уже удары. и не было ничего