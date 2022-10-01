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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу пообещал не призывать женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — цитирует Шойгу ТАСС.

Женщины, получившие военно-учетную специальность, числятся в запасе.

В 2020 году в Вооруженных силах России служила 41 тысяча женщин, в том числе — 44 полковника.

Тема: Военная мобилизация
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Топ комментариев

Uynachalnica

Вот ведь бояре нерадивые! Все самому надо делать!

slavaynin

Интересно байден вообще осознаёт кто он?)

slavaynin

Я думал на них уже всевозможные санкции лет 10 наложены

jeryakob

по крыму и белгородской области наносили же уже удары. и не было ничего