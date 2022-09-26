Сроки службы мобилизованных оказались неопределенными

Сроки службы мобилизованных граждан не определены, и будут зависеть от обстановки, сообщается в правительственном телеграм-канале портала «Объясняем.рф».

«Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач», — говорится в сообщении.

Единственное основание для демобилизации, то есть возвращения домой, которое уже прописано, это если за время службы жена родила четвертого ребенка, и все дети младше 16 лет.

Также сообщается, что военная служба по призыву, контракту или мобилизации засчитывается в пенсионный стаж.