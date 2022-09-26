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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сроки службы мобилизованных оказались неопределенными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сроки службы мобилизованных граждан не определены, и будут зависеть от обстановки, сообщается в правительственном телеграм-канале портала «Объясняем.рф».

«Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач», — говорится в сообщении.

Единственное основание для демобилизации, то есть возвращения домой, которое уже прописано, это если за время службы жена родила четвертого ребенка, и все дети младше 16 лет.

Также сообщается, что военная служба по призыву, контракту или мобилизации засчитывается в пенсионный стаж.

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Топ комментариев

urbasik

Вот это правильно.Зачем такой штат раздули.И заодно докажут любовь к власти которую оберегаете.

Danilon

Поддерживаю ! Чем больше силовиков отправится на это замечательное дело, тем лучше.

M1D

Рамзан Ахматович дело говорит, единственный кто хоть что то видит, смыслит и озвучивает. Зачем нужны...

shatlnk

анекдот в тему:мариуполь, донецк, луганск.....сидят мирные жители в подвале, от лиха прячутся. и тут,...