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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Студенты-заочники попали под мобилизацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Студенты заочного отделения могут попасть под частичную мобилизацию в случае соответствующего решения призывной комиссии, следует из разъяснений на правительственном сайте «Объясняем.рф».

«Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — отмечается на сайте.

При этом уточняется, что призыву по частичной мобилизации не подлежат студенты очной формы обучения вузов, имеющих государственную аккредитацию, такой учащийся не должен пребывать в запасе.

На службу в рамках мобилизации могут быть призваны выпускники военных вузов, которые прошли программы военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат и матросов запаса.

Мобилизации могут подлежать врачи, поскольку все медицинские специальности являются военно-учетными. Портал указывает, что медработников планируется призывать согласно мобилизационным заданиям и предписаниям.

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