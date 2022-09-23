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Россияне бросились снимать наличные после начала мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Объем наличных в обращении у россиян 22 сентября вырос в девять раз, следует из опубликованной статистики Центробанка.

Так, на следующий день после введенной указом Владимира Путина частичной мобилизации объем обращающихся наличных денег вырос до 132,1 миллиарда рублей, тогда как днем ранее он составлял 14,2 миллиарда.

Аномальный скачок повторяет поведение граждан минувшей весной — так, 4 марта объем обращающихся наличных достиг 151,5 миллиарда рублей на фоне объявленной главой государства спецоперации на Украине.

При этом абсолютный рекорд обращающихся наличных в этом году был установлен 25 февраля, когда показатель достиг 1,4 триллиона рублей за сутки. После этого регулятор повысил ключевую ставку, остановив отток денег из банков.

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Danilon

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владимир 1963

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