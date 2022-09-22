Частичная мобилизация не коснется выпускников военных кафедр в вузах. Они не приравниваются к тем, кто прошел службу, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Я еще раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил», — цитирует ТАСС ответ Бондарева на пресс-конференции.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что выпускники военных кафедр вузов могут быть мобилизованы, если их военно-учетные специальности «будут востребованы».

Что такое мобилизация и кого призывают

В среду Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.