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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мобилизация не коснется выпускников военных кафедр

Источник:
Sibnet.ru
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Частичная мобилизация не коснется выпускников военных кафедр в вузах. Они не приравниваются к тем, кто прошел службу, сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Я еще раз говорю: те, кто служил. Будут призываться только те, кто служил», — цитирует ТАСС ответ Бондарева на пресс-конференции.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что выпускники военных кафедр вузов могут быть мобилизованы, если их военно-учетные специальности «будут востребованы».

Что такое мобилизация и кого призывают

В среду Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. Прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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