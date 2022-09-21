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Названа дата досрочных выборов президента Казахстана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября, соответствующий указ подписал действующий глава страны Касым-Жомарт Токаев. Документ опубликован на официальном сайте президента Казахстана.

ЦИК Казахстана поручено обеспечить организацию и проведение выборов, правительству — принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов, отмечается в указе.

Решение провести внеочередные президентские выборы в Казахстане приняли после внесения поправок в конституцию, которые предполагают, что глава государства сможет избираться только на один семилетний срок.

Касым-Жомарт Токаев утвердил внесение поправок в конституцию 17 сентября, после чего предложил провести выборы этой осенью. Кроме этого, было принято решение переименовать столицу Казахстана обратно из Нур-Султана в Астану.

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