Встреча Зеленского и Пашиняна рассмешила Медведева

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на которой они «на камеру» говорили на английском языке.

«Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Зеленский и Пашинян выбрали такой способ коммуникации специально — «на камеру», тогда как вне съемки общались «на привычном им великом и могучем».

Зеленский прибыл в Ереван на саммит Европейского политического сообщества, в рамках которого Зеленский встретился с Пашиняном.

«Обсудили ситуацию в регионе, а также вызовы и угрозы в сфере безопасности. Я проинформировал о дипломатической работе для достижения реального мира», — рассказал позже Зеленский в телеграм-канале.