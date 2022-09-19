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Кремль предупредил об ответе на «любые претензии на Крым»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Россия ответит на любые притязания на Крым, заявил Песков в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего Ялту, Евпаторию и Джанкой среди целей украинской армии.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — цитирует ТАСС Пескова.

Так в Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского. Накануне он назвал среди целей украинской армии города Мариуполь, Херсон, Мелитополь, а также Донецк, Луганск, Горловку, находящиеся в ДНР и ЛНР, и крымские Ялту, Евпаторию и Джанкой.

«Республики Донбасса — это независимые государства, независимость которых признана Российской Федерацией и которые запросили помощи в обеспечении своей безопасности у России, что Россия и делает», — подчеркнул Песков.

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Политика #Мир
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