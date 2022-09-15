Остатки рыб юрского возраста нашли в Иркутской области

Томские ученые нашли остатки 25 экземпляров рыб юрского возраста на территории Иркутского угольного бассейна, по ним можно будет спрогнозировать места нахождения остатков динозавров, сообщает ТГУ.

Иркутский угольный бассейн – континентальная впадина, заполненная отложениями юрского возраста, что говорит о вероятности обнаружения там динозавровой фауны.

Там были найдены остатки 25 рыб юрского возраста размером около 20-25 сантиметров в длину. Ученые проведут анализы, чтобы узнать причину гибели рыб.

«Самое главное предположение, которое подтвердили наши находки: юрские позвоночные в Иркутском бассейне есть, и я буду продолжать их искать», — сказал доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Степан Иванцов.

Отложения юрского возраста на территории Иркутского бассейна оказались сцементированными, плитчатыми: их приходилось раскалывать и смотреть по поверхностям напластования, вспоминает томский ученый. Благодаря этому рыбки сохранились практически в прижизненном состоянии – видны отпечатки мягких тканей и чешуек и лучи плавников.