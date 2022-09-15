Депутаты захотели расторгнуть концессию по поликлиникам в Новосибирске

Депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили властям отказаться от концессии по строительству поликлиник в Новосибирске из-за срыва сроков и растущей стоимости, сообщается на сайте парламента.

Новые поликлиники в рамках концессии должны были построить в 2022 году, а в 2023 году они должны были принимать пациентов. Но сроки были сдвинуты. Стоимость строительства поликлиник выросла с 7,8 миллиарда в 2018 году до 14,9 миллиарда рублей. Три поликлиники строят, под другие четыре готовят котлованы.

«Есть смысл отказаться от концессии по четырем поликлиникам, которые еще не начаты. Их нужно строить за бюджетные деньги. Это будет дешевле. И контроль совершенно другой. И это будет, я уверен, правильно», — сказал зампредседателя комитета Вадим Агеенко.

Другой депутат посчитал, что стоимость квадратного метра поликлиники обойдется в 346 тысячи рублей, хотя элитное жилье в Новосибирске стоит около 180 тысячи рублей за «квадрат».

В итоге депутаты единогласно рекомендовали правительству области отказаться от четырех из семи поликлиник по концессии, и построить их на средства областного бюджета. А также провести повторную оценку уже строящихся объектов.