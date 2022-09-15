НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Депутаты захотели расторгнуть концессию по поликлиникам в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
215 2
Фото: © Заксобрание Новосибирской области

Депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили властям отказаться от концессии по строительству поликлиник в Новосибирске из-за срыва сроков и растущей стоимости, сообщается на сайте парламента.

Новые поликлиники в рамках концессии должны были построить в 2022 году, а в 2023 году они должны были принимать пациентов. Но сроки были сдвинуты. Стоимость строительства поликлиник выросла с 7,8 миллиарда в 2018 году до 14,9 миллиарда рублей. Три поликлиники строят, под другие четыре готовят котлованы.

«Есть смысл отказаться от концессии по четырем поликлиникам, которые еще не начаты. Их нужно строить за бюджетные деньги. Это будет дешевле. И контроль совершенно другой. И это будет, я уверен, правильно», — сказал зампредседателя комитета Вадим Агеенко.

Другой депутат посчитал, что стоимость квадратного метра поликлиники обойдется в 346 тысячи рублей, хотя элитное жилье в Новосибирске стоит около 180 тысячи рублей за «квадрат».

В итоге депутаты единогласно рекомендовали правительству области отказаться от четырех из семи поликлиник по концессии, и построить их на средства областного бюджета. А также провести повторную оценку уже строящихся объектов.

Еще по теме
«Яндекс» выпустит цифровую банковскую карту
Росстат пересчитает доходы россиян по-новому
Мишустин поручил легализовать майнинг
Путин назвал неизбежным отказ от доллара
смотреть все
Экономика #Деньги #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Минобороны провело «операцию по свертыванию» войск
Российские войска отступили из Изюма
Эксперт назвала самые распространенные половые инфекции у россиян
Россия воплотит в реальность главный кошмар Европы
Обсуждение (2)
Картина дня
Армения и Азербайджан договорились о перемирии
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Росстат пересчитает доходы россиян по-новому
Госдума поддержала онлайн-продажу рецептурных лекарств
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

xarakire

Ой, опять военный бу умничает!

shidoshi

По сути, Шольц предложил Путину капитулировать. Он потребовал, чтобы Россия "полностью вывела войска"...

userkc

кто украл более миллиона рублей сажать за госизмену

niktb

Ну, вот вам и друзья! Нет, друзей вообще нет, только армия, флот и авиация!