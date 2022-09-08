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США передали Украине ракеты Harpoon на автомобильной базе

Источник:
«Известия»
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Фото: Wikimedia

Украина получила противокорабельные ракеты Harpoon на автомобильном шасси в качестве военной помощи от Запада, заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

«Вы могли слышать о Harpoon или видеть это в новостях. История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, имелись Harpoon, установленные на корабле, речь шла о ракетах морского базирования», — цитируют « Известия» Лапланта.

По его словам, США поработали с «этой страной» и подрядчиком, сняли ракеты с корабля и разместили их на автомобильные платформы, а на другом грузовике — источник питания.

Лаплант уточнил, что американские специалисты обучили солдат Вооруженных сил Украины использовать ракеты Harpoon еще в мае текущего года.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что степень вовлеченности США в военную поддержку Киева продолжает расти и это опасная тенденция. Вашингтон ставит себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта, сказал он.

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