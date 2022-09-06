«Кольца власти»: каким вышел самый дорогой сериал в истории

«Кольца власти», фэнтезийный сериал, являющийся неофициальным приквелом легендарной трилогии Питера Джексона «Властелин колец», 2 сентября стартовал на Amazon Prime. Шоу охватывает события Второй эпохи из литературных трудов писателя Джона Толкина, произошедшие за тысячу лет до «Хоббита» и «Властелина колец». Каким получился самый дорогой в истории сериал?

Сюжет: с чего началось Средиземье

«Кольца власти» — вольная экранизация «Акаллабет», одной из частей произведения Толкина «Сильмариллион». Эту книгу фанаты писателя назвали «учебником по истории» Средиземья, значительная часть которого посвящена сухому перечислению значительных событий.

Показательно, что в книжном виде эта часть занимает около 30 страниц. Исходя из этого, еще до просмотра должно быть ясно, что сериал должен представлять значительно расширенную версию этих событий. Особенно если учитывать, что авторы анонсировали сразу пять сезонов.

Фото: © кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Похожим образом была растянут «Хоббит», однако у Питера Джексона получилось превратить детскую сказку в дорогостоящий эпос. Создатели «Колец власти» же фактически сняли дорогостоящий фанфик, значительно дополнив, а местами даже переврав первоисточник.

Нелепо выглядят толерантные темнокожие эльфы и хорошо знакомые герои из «Властелина колец» — владычица Галадриэль и эльфийский правитель Элронд. Ведь в «Падении Нуменора» Толкина этих героев нет.

При этом вольная экранизация пытается следовать ключевым событиям этой части «Сильмариллиона» — появление на свет легендарных Колец, восхождение Саурона, лучшие годы королевства Нуменор, последний альянс эльфов и людей.

Премьера в мире: 2 сентября 2022 года

Страна: США, телеканал Prime Video, Amazon Studios

Жанр: фэнтези

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Актеры: Морвет Кларк, Роберт Арамайо, Питер Муллан, Бенджамин Уокер

Бюджет: 465 миллионов долларов

Возраст: 14+

Съемки: экранизация вольного фанфика

Amazon приобрела частичные права на адаптацию трудов Толкина в 2017 году, сразу после этого стартовала разработка сериала. Создатели не смогли выкупить права на «Сильмариллион», «Неоконченные предания Нуменора и Средиземья» и «Историю Средиземья».

Фото: © кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Именно поэтому шоураннеры номинально адаптируют «Приложения», которые издаются в качестве послесловия в книге «Властелин колец» и рассказывают историю Нуменора в предельно сжатой форме.

Большая часть взаимоотношений героев и происходящих в сериале событий — выдумка сценаристов. Тех, кто ждал от экранизации каноничной истории Толкина, ждет серьезное разочарование.

Съемки первого сезона «Колец власти» проходили в 2019 году в Новой Зеландии, он включает в себя восемь серий, хронометраж которых порядка 60 минут. Режиссером первых двух серий стал испанец Хуан Антонио Байона, который ранее снял «Приют» и «Мир Юрского периода 2».

Оценки: мир раскололся

Первые серии «Колец» получились пресным и банальными, но при этом визуально прекрасными. Оценки сериала на момент написания рецензии довольно высокие — например, шоу получило 83% на Rotten Tomatoes и 72% на Metacritic.

Впрочем, критики тоже хватает. Например, Entertainment Weekly называет сериал «дорогой катастрофой». Издание The Hollywood Reporter после премьеры отметило, что в шоу привлекает только сочетание графики и саундтрека.

Фото: © кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Шоу стало крупнейшей премьерой для Amazon Prime Video за всю историю сервиса. Официальный старт признан успешным — в первый день у шоу было больше 25 миллионов зрителей. Итоги сезона подведут 15 октября, когда выйдет финальная серия.

При этом стоит учитывать, что сумма затрат на производство всех пяти сезонов составит порядка миллиарда долларов. При таких расходах даже незначительное падение популярности сериала может привести к закрытию шоу раньше запланированного срока.

Стоит ли смотреть

Смотреть «Кольца власти» — это как вглядываться в звезды, надеясь на ответную эмоциональную реакцию. Раздутый по своим амбициям проект на деле оказывается дорогостоящей пустышкой, паразитирующей на популярной фэнтезийной Вселенной.

Пытаясь походить на своего старшего брата, «Кольца власти» крадут у Питера Джексона сценарный каркас с множеством сюжетных линий. Здесь есть чернокожий «Арагорн» и девочка-хоббит «Фродо», а место мудрого мага Гэндальфа заняла Галадриэль.

Фото: © кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Как только герои представлены, приходит понимание, что никакой масштабности происходящего в шоу нет — хотя оригинал Толкина представлял собой эпос. На фоне красиво нарисованных эффектов зритель вслушивается в затянутые и пафосные диалоги, будто лишенные энергии.

Миловидная актриса Морвет Кларк, единственное удачное кастинговое решение создателей, прелестно смотрится с мечом против тролля, но высшие эльфы и гномы даже близко не похожи на мудрых правителей, а выбор актеров на некоторые роли попросту вызывает недоумение.

Бросающаяся в глаза модная толерантность тоже не пошла на пользу шоу — героини отчаянно демонстрируют независимость и силу, а чернокожий старейшина деревни хоббитов с накладными ушами вызывает лишь неловкую улыбку.

Фото: © кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Питер Джексон сумел переложить Толкина на экран с душой. Теперь же перед нами некачественная подделка оригинальных трилогий. «Кольца власти» — стерильное зрелище, которое вряд ли сможет дотянуться до уровня «Властелина колец», несмотря на огромный бюджет. Наша оценка — шесть баллов из десяти.