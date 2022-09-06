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Huawei представил «спутниковый» смартфон Mate 50 Pro

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Huawei

Компания Huawei представила флагманский смартфон Mate 50 Pro с поддержкой спутниковой связи. Старт продаж намечен на сентябрь, стоимость устройства станет известна позднее.

Смартфон имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2616x1212 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Поддержка сетей 5G реализована с помощью фирменного чехла. В качестве аппаратного «сердца» выступает производительный чип Snapdragon 8+ Gen 1.

Mate 50 Pro стал первым в мире массовым смартфоном со спутниковой связью. При этом такая возможность работает только в Китае. С помощью сети Beidou можно обмениваться текстовыми сообщениями и совершать голосовые вызовы без SIM-карты.

Устройство получило фронтальную камеру разрешением 13 мегапикселей и основной блок, состоящий из объектива разрешением 50 мегапикселей с переменной диафрагмой, телеобъектива 64 мегапикселей с 200-кратным цифровым приближением, а также сверхширокоугольного объектива.

Смартфон оснащен аккумулятором 4700 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и функцией обратной зарядки. Mate 50 Pro получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. В качестве программной оболочки выступает фирменная операционная система HarmonyOS 3.

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Топ комментариев

колобок11

Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

Disobedient

Где-то обнявшись заплакали маленькие бандеровец и либераст.)))

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?