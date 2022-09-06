Китай расплатится юанями за российский газ

«Газпром» и Китай перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа, соответствующее соглашение в рамках ВЭФ-2022 подписали глава российской компании Алексей Миллер и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Дай Хоулян, сообщает пресс-служба холдинга.
«В ходе встречи подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу "Сила Сибири". В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый механизм оплаты поставок топлива с использованием национальных валют упростит проведение расчетов и даст дополнительный импульс развитию экономик обеих стран.
Также стороны рассмотрели проект поставок газа из России в Китай по «дальневосточному» маршруту. «Газпром» уже приступил к проектированию этого газопровода.
колобок11Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?
DisobedientОни наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.
DisobedientГде-то обнявшись заплакали маленькие бандеровец и либераст.)))
DisobedientЧто у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?