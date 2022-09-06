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Китай расплатится юанями за российский газ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

«Газпром» и Китай перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа, соответствующее соглашение в рамках ВЭФ-2022 подписали глава российской компании Алексей Миллер и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Дай Хоулян, сообщает пресс-служба холдинга.

«В ходе встречи подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу "Сила Сибири". В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый механизм оплаты поставок топлива с использованием национальных валют упростит проведение расчетов и даст дополнительный импульс развитию экономик обеих стран.

Также стороны рассмотрели проект поставок газа из России в Китай по «дальневосточному» маршруту. «Газпром» уже приступил к проектированию этого газопровода.

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Топ комментариев

колобок11

Пенсионный возраст, конституция, тарифы, цены на топливо - ничего не напоминает?

Disobedient

Они наверное многое потеряли. Им до России дело, как мне до америки.

Disobedient

Где-то обнявшись заплакали маленькие бандеровец и либераст.)))

Disobedient

Что у них там людей нормальных нет совсем. То дурачок то старая злющая ведьма, после нее опять джонсон?