Китай расплатится юанями за российский газ

«Газпром» и Китай перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа, соответствующее соглашение в рамках ВЭФ-2022 подписали глава российской компании Алексей Миллер и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Дай Хоулян, сообщает пресс-служба холдинга.

«В ходе встречи подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по восточному маршруту — газопроводу "Сила Сибири". В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки газа в Китай в национальных валютах стран — рублях и юанях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый механизм оплаты поставок топлива с использованием национальных валют упростит проведение расчетов и даст дополнительный импульс развитию экономик обеих стран.

Также стороны рассмотрели проект поставок газа из России в Китай по «дальневосточному» маршруту. «Газпром» уже приступил к проектированию этого газопровода.