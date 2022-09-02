Искусственный интеллект победил в конкурсе художников

Картина «Thtre D’opra Spatial», нарисованная нейросетью Midjourney, победила на конкурсе цифрового искусства. «Автора» до последнего держали в секрете, но когда выяснилось, что это синтетический разум, разгорелись жаркие споры в Сети.

Изначально картина выставлялась под именем Джейсона Аллена, президента канадской компании Incarnate Games, выпускающей настольные игры. Изображение получилось красочным и завоевало сердца жюри, но, когда Аллен раскрыл факт использования нейросети, это вызвало споры в сообществе.

«Я знал, что это вызовет дискуссии. Любопытно смотреть, как все эти люди в твиттере, выступающие против произведения искусства, созданного ИИ, первыми бросают человека под автобус (осуждают за эгоистические мотивы), дискредитируя человеческий фактор. Ребята, не кажется ли вам это лицемерным?», — написал Аллен в Discord-сообществе нейросети Midjourney.

Критикующие Аллена пользователи высказались о том, что подобное его действие можно считать мошенничеством, а факт победы ИИ в творческом конкурсе становится предвестником скорой гибели творческих профессий.

Аллен рассказал, что не скрывал факт использования Midjorney. В сопроводительной записке к картине он честно написал, что применял искусственный интеллект, но при приемке работы это не вызвало никаких вопросов.

Он отметил, что для обучения нейросети и правильной настройки алгоритма ему пришлось создать не одну сотню изображений и теперь его осуждают за то, что он выбрал нетривиальный способ для творчества. Аллен считает, что скоро появится категория «Произведения искусственного интеллекта» для иллюстраций созданных с помощью ИИ.

Нейросеть нарисовала игру за три дня

Нейросеть Midjourney рисует изображения по текстовому описанию и в первые же дни после своего появления поразила пользователей красотой создаваемых картинок. Воспользоваться инструментом на стадии бета-теста можно с помощью бесплатного Discord-бота.