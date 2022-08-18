Нейросеть нарисовала игру за три дня

Независимый разработчик выпустил двухмерный аркадный экшен Shoon. Все графические материалы для него разработаны с помощью нейросети Midjourney.

Нейросеть Midjourney рисует изображения по текстовому описанию и в первые же дни после своего появления поразила пользователей красотой создаваемых картинок. Воспользоваться инструментом на стадии бета-теста можно с помощью бесплатного Discord-бота.

Независимый разработчик Nao_u с помощью бота за три дня нарисовал все графическое наполнение для браузерной аркады Shoon. Проект еще не завершен, но уже сейчас можно отметить высокое качество графики для инди-игры.

Midjourney — не единственная нейросеть, способная рисовать картинки на основе текстового описания. В 2021 году свет увидела DALL-E от OpenAI, но сейчас существует уже несколько подобных сред, в их числе Imagen от Google и ruDALL-E от «Сбер», способная понимать запросы на русском языке.