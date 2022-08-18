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Нейросеть нарисовала игру за три дня

Источник:
Sibnet.ru
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Независимый разработчик выпустил двухмерный аркадный экшен Shoon. Все графические материалы для него разработаны с помощью нейросети Midjourney.

Нейросеть Midjourney рисует изображения по текстовому описанию и в первые же дни после своего появления поразила пользователей красотой создаваемых картинок. Воспользоваться инструментом на стадии бета-теста можно с помощью бесплатного Discord-бота.

Независимый разработчик Nao_u с помощью бота за три дня нарисовал все графическое наполнение для браузерной аркады Shoon. Проект еще не завершен, но уже сейчас можно отметить высокое качество графики для инди-игры.

Midjourney — не единственная нейросеть, способная рисовать картинки на основе текстового описания. В 2021 году свет увидела DALL-E от OpenAI, но сейчас существует уже несколько подобных сред, в их числе Imagen от Google и ruDALL-E от «Сбер», способная понимать запросы на русском языке.

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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

Алёна 717832

А почему не сбили раз нарушил границу.