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Станцию зарядки электромобилей запустили на сибирском курорте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/enplusgroup

Станция зарядки электромобилей заработала на территории отеля «Гранд Байкал» горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в Байкальске Иркутской области, сообщает компания En+ Group.

Станция работает круглосуточно. Быстрая зарядка предполагает заполнение 80% емкости аккумулятора за 20 минут.   

Популярность зарядных станций растет у владельцев электромобилей в Иркутской области. Этим летом были достигнуты максимальные показатели более чем за 1,5 года работы сети: потребление электроэнергии в августе составило рекордные 23 тысячи киловатт-часов.

Услугами электрозаправочных станций воспользовались более 1,3 тысячи владельцев электромобилей, а общее число зарядных сессий превысило 30 тысяч.

До конца сентября этого года компания планирует запустить в работу быстрые станции в Шелехове, а также по направлению к Малому Морю – в Усть-Ордынском, Баяндае и Еланцах. 

До конца года – на федеральных трассах в Тулуне, Усольском и Черемховском районах, а также Братске. Первая станция компании появится в Красноярске на территории аэропорта Емельяново к концу 2022 года.

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Топ комментариев

М. Алейников

Да, россия для не многих россиян. Остальные устали уже от издевательств.

mosquito__2010

Предлагаю снизить цены на европейские авто тыщ до 200 р за штуку, а товары быта рублей по 30 за чайник...

Удавиков

Так-то цены уже выросли и растут дальше.И как это морально можно подготовиться к росту цен, социологи...

kygear

они уже нам цены устанавливают.Майн Кампфа обчитались дегенераты..