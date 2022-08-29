Клип Тейлор Свифт признали лучшим музыкальным видео года

Клип на песню «All Too Well» Тейлор Свифт получил премии MTV Video Music Awards в самой престижной номинации «Видео года».

В данной категории конкуренцию Свифт составляли Эд Ширан c композицией «Shivers», Гарри Стайлс с видео «As It Was», клип «Way 2 Sexy» рэп-трио из исполнителей Обри Дрейка Грэма, Нэйведиуса Уилберна и Янг Танга, видео «Brutal» поп-певицы Оливии Родриго, клип «Woman» исполнительницы Doja Cat.

Получая награду, Тейлор Свифт объявила, что выход ее нового альбома состоится в октябре этого года.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов.