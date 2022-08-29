Жаркая погода с температурой выше 30 градусов в начале сентября прогнозируется в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, республике Алтай и Алтайском крае, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Страна огромная, а календарь один, поэтому далеко не во все регионы придет осенняя погода с наступлением сентября. В некоторых регионах будет настоящее лето. С 1 сентября в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае, республике Алтай температура будет на 7-9 градусов выше нормы», — сообщил ТАСС Вильфанд.
По словам Вильфанда, температура в регионах юга Западной Сибири будет достигать 30-32 градусов тепла.
Связано потепление антициклоном, который принес аномальную жару в центре России. «Он медленно смещается на юго-восток нашей страны», — отметил синоптик.
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