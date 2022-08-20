Иллюзия с квадратами запутала пользователей

Японский художник Акиоши Китаока создал оптическую иллюзию с квадратами, которая запутала пользователей соцсетей.

Он опубликовал в своем Twitter две картинки, на которых изображено по квадрату. При этом зрителям кажется, что квадраты разного цвета. Однако это не так — проверить этого легко, воспользовавшись любым фоторедактором.

Квадраты в действительности совершенно одинаковые, а разными они кажутся из-за оптической иллюзии Чабба — так называется ошибка зрительного восприятия, при которой видимый контраст объекта изменяется в зависимости от цвета поля, на котором он отображается.

Фото: © Twitter/AkiyoshiKitaoka

В результате на одной картинке квадрат кажется серовато-розовым, на другой — персиково-розовым. Чтобы увидеть настоящий цвет квадратов, нужно убрать отвлекающий фон, вырезав его в редакторе.

Некоторые пользователи, изучившие иллюзию, до последнего не верили объяснению художника, однако после проверки в итоге были вынуждены согласиться, что мозг их обманывает.