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Иркутский завод запустит выпуск улучшенных вездеходов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Иркутской области

Иркутский завод гусеничной техники на грант в размере 30 миллионов рублей начнет выпуск улучшенной версии вездехода «Шерп», сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Разработка Иркутского завода гусеничной техники победила в конкурсе Фонда содействия инновациям и получила грант в размере 30 миллионов рублей. С помощью этих и собственных средств к концу года предприятие намерено запустить серийное производство.

Это будет улучшенная версия известного вездехода «Шерп», который используется во всем мире при проведении аварийно-спасательных операций, а также в нефтегазовой, золотодобывающей, энергетической, геологоразведочной отраслях и в личных целях – для активного отдыха.

В начале октября конвейерная система заработает, и каждые четыре дня с завода будет выходить по одному вездеходу АГ-20, названному в честь его создателя, российского конструктора Алексея Гарагашьяна.

По словам директора Иркутского завода гусеничной техники Александра Горина, емкость потребительского спроса на такую технику в России составляет 1 миллиард рублей, в три раза больше – за рубежом. Спрос превышает предложение. Даже сейчас, на этапе разработки,  уже есть предзаказы.

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