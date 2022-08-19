Иркутский завод запустит выпуск улучшенных вездеходов

Иркутский завод гусеничной техники на грант в размере 30 миллионов рублей начнет выпуск улучшенной версии вездехода «Шерп», сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Разработка Иркутского завода гусеничной техники победила в конкурсе Фонда содействия инновациям и получила грант в размере 30 миллионов рублей. С помощью этих и собственных средств к концу года предприятие намерено запустить серийное производство.



Это будет улучшенная версия известного вездехода «Шерп», который используется во всем мире при проведении аварийно-спасательных операций, а также в нефтегазовой, золотодобывающей, энергетической, геологоразведочной отраслях и в личных целях – для активного отдыха.



В начале октября конвейерная система заработает, и каждые четыре дня с завода будет выходить по одному вездеходу АГ-20, названному в честь его создателя, российского конструктора Алексея Гарагашьяна.



По словам директора Иркутского завода гусеничной техники Александра Горина, емкость потребительского спроса на такую технику в России составляет 1 миллиард рублей, в три раза больше – за рубежом. Спрос превышает предложение. Даже сейчас, на этапе разработки, уже есть предзаказы.



