Зачем писать в резюме ключевые слова

Поисковые и другие цифровые механизмы, читающие резюме соискателей, не понимают юмора, не распознают пустых полей и «бракуют» двоякую информацию. Значит, документ, составленный соискателем абы как, может не дойти до работодателя.

Человек, оказавшийся на рынке труда, не всегда понимает, зачем нужно скрупулезно заполнять все графы в резюме, и, при возможности, оставляет пустые поля или добавляет информацию наобум.

Эти ошибки не позволяет умным системам рассмотреть специалиста в потоке резюме и отправить его данные в компанию, где, может быть, уже давно ищут именно такого профессионала.

«С резюме начинается знакомство работодателя с соискателем и от этого документа зависит, будет ли человек приглашен на собеседование, получит ли job offer», — прокомментировала Sibnet.ru региональный представитель «Авито Работа» в Сибири Екатерина Салостий.

Чтобы резюме попало в поле зрения работодателя обязательно:

Корректно указать название желаемой должности, например: не волшебник картинок, а графический дизайнер.

Проанализировать, какие навыки требуются, и включить их в резюме. Например: Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign.

В пункте о размере зарплаты можно указать не одну сумму, а вилку желаемого дохода.

Хорошо будет, если соискатель укажет предпочтения локации места работы: подходящий район, адрес, станцию метро.

Так дотошно писать резюме нужно для роботов — умных систем или job-сервисов. Это они первыми оценивают информацию от соискателя.

Писать без воды

Роботы (боты) принимают, сортируют и отправляют предложения от работодателей к соискателям и наоборот. Такие системы есть и на сервисах по поиску работы, и в крупных компаниях.

«Боты облегчают работу и ускоряют поиск сотрудников. Обучают ботов люди, и они вкладывают в алгоритмы знания, которые есть у них самих. То есть автоматизированная система отбирает резюме по тем же признакам и ключевым словам, что и рекрутеры», — объяснила Салостий.

Роботы не чувствуют усталости, у них не слезятся глаза, им не нужен перерыв. Но они, в отличие от человека, вряд ли смогут понять скрытый смысл фраз.

«Системе нужно полное резюме, но без "воды": чем точнее описан опыт, тем легче найти релевантное предложение», — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко.

Чего не прощают на собеседовании

Job-системы не любят пустых строчек и часто не разрешают оставлять графы незаполненными. Соискатель может обойти этот запрет, вписав сведения наобум, только бы добавить знаков и таким образом сами обрекают резюме на забвение.