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Дерипаска помог Агафье Лыковой с козлятником

Источник:
Sibnet.ru
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Агафья Лыкова
Агафья Лыкова
Фото: © vk.com/id8705075

Команда Олега Дерипаски помогла отшельнице Агафье Лыковой построить помещение для коз рядом с домом, чтобы зимой не надо было далеко ходить, сообщил на странице во «ВКонтакте» директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий

«Ребята построили новый козлятник рядом с домом. Теперь зимой не нужно бегать с одной избы в другую. Агафья Карповна очень довольна», — написал Непомнящий. Также привезли ей гостинцы и продукты, помогли по хозяйству.

У Агафьи Лыковой живет несколько коз, она очень любит этих питомцев. Например, одну из коз отшельница назвала «Красивая». Но ухаживать одной у пожилой женщины получается все хуже, поэтому к ней часто приезжают помогать по хозяйству волонтеры.

Семья старообрядцев Лыковых поселилась в тайге вблизи устья реки Еринат в 1920 годах и долго была полностью изолирована от цивилизации. В 1978 году затерянную в лесных чащах заимку случайно обнаружила геологическая экспедиция.

Спустя десять лет Агафья осталась в полном одиночестве. Она несколько раз выезжала на «большую землю», но всегда возвращалась в родные края и в итоге приняла решение остаться там насовсем.

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