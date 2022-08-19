Дерипаска помог Агафье Лыковой с козлятником

Команда Олега Дерипаски помогла отшельнице Агафье Лыковой построить помещение для коз рядом с домом, чтобы зимой не надо было далеко ходить, сообщил на странице во «ВКонтакте» директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий

«Ребята построили новый козлятник рядом с домом. Теперь зимой не нужно бегать с одной избы в другую. Агафья Карповна очень довольна», — написал Непомнящий. Также привезли ей гостинцы и продукты, помогли по хозяйству.

У Агафьи Лыковой живет несколько коз, она очень любит этих питомцев. Например, одну из коз отшельница назвала «Красивая». Но ухаживать одной у пожилой женщины получается все хуже, поэтому к ней часто приезжают помогать по хозяйству волонтеры.

Семья старообрядцев Лыковых поселилась в тайге вблизи устья реки Еринат в 1920 годах и долго была полностью изолирована от цивилизации. В 1978 году затерянную в лесных чащах заимку случайно обнаружила геологическая экспедиция.

Спустя десять лет Агафья осталась в полном одиночестве. Она несколько раз выезжала на «большую землю», но всегда возвращалась в родные края и в итоге приняла решение остаться там насовсем.