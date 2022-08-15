АвтоВАЗ возобновил производство Niva Travel

АвтоВАЗ с 15 августа возобновил сборку внедорожника Niva Travel 2022 модельного года, сообщает пресс-служба автозавода.
«Мы продолжаем следовать намеченному плану по возобновлению производства нашего модельного ряда. Параллельно ведется работа и по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей», — пояснил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
В базовое оснащение машины 2022 модельного года входят: усилитель руля; передние электростеклоподъемники; электропривод и обогрев наружных зеркал; система ЭРА-ГЛОНАСС, регулировка рулевой колонки по высоте; светодиодные задние фонари.
Также на автомобиль устанавливается стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовкой. Цены и комплектации Niva Travel 2022 модельного года будут объявлены дополнительно.
АвтоВАЗ объявил о приостановке производства 3 марта из-за кризиса поставок компонентов. 8 июня автозаводу удалось возобновить производство Lada Granta Classic без ABS и подушек безопасности.
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