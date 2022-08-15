Пользователи Сети отреагировали на смену названия Wildberries

Пользователи Сети отреагировали на смену логотипа на сайте Wildberries. Пользователи гадают, не шутка ли это, как теперь называть женщину в возрасте 45 лет, и что указывать в резюме?

Маркетплейс Wildberries в понедельник сменил название сайта на «Ягодки». Пользователь видит на главной странице «шапку» с русскоязычным названием и изображением разных ягод. В июне глава компании Татьяна Бакальчук сообщала, что подумает о таком ребрендинге.

Пользователи Сети моментально отреагировали на смену названия. «ВКонтакте» недоумевают: «надеюсь это шутка? но сегодня не 1 апреля», «что теперь писать в резюме? место работы – "Ягодки"?»

Другие отнеслись к происходящему философски, констатировав: «И-импортозамещение». Но большинство отреагировало привычным для Сети юмором:

«Маркетплейс "Ягодки". Жду бронирования билетов "Цветочки", турфирму "Грибочки" и адекватную русификацию слова "нейминг" ("называние"?)» — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

«Что они раньше исполняли с клиентами и поставщиками — было цветочками. А теперь мы узнаем, что такое "Ягодки"», — напугали подписчиков в группе CPAGRAM.

«Ждем серию ребрендингов. У нас уже есть готовые концепции: Ozon — Кислородик, Яндекс Маркет — Яндекс Рынок, Lamoda — ЛаБутик», — предложили администраторы группы «Тюмень на хайпе».

Wildberries — международный маркетплейс одежды, обуви, электроники и других товаров. Работает в 17 странах мира. В 2019 году российский журнал Forbes включил Бакальчук в рейтинг предпринимателей, построивших дело с нуля и изменивших жизнь России и мира.