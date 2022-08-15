Необычные фигурки нашли в древней могиле ребенка в Хакасии

Археологи нашли семь фигурок с головой птицы и пастью змеи в древней могиле ребенка в Хакасии, сообщает ИИМК СО РАН

Саянская археологическая экспедиция на поселении Хызыл-Салда-9 в Хакасии обнаружила погребение ребенка в заглубленном каменном ящике, датируемое эпохой ранней бронзы (окуневская культура – XXVI–XVIII вв. до нашей эры). В могиле находился и очень богатый набор сопроводительного инвентаря.

Самой удивительной находкой стал набор из семи роговых фигурок, представляющих собой сложные и высокохудожественные композиции, отчасти копирующие изображения на знаменитых окуневских стелах.

Поражает качество художественной передачи образа, что удивительно для вещей, которым более 4,5 тысячи лет. Особенно интересны трехчастные фигуры, где в верхней части изображена голова птицы, в центре лицо мифологического персонажа, а внизу раскрытая пасть змеи.

Возможно, это отражает древние верования о разделении на верхний, средний и нижний миры. Данная находка значительно расширяет наше понимание религиозно-мифологических представлений древнего населения Южной Сибири и дает новый импульс изучению его художественного наследия.

Также на пояс ребенка был подвешен мраморный шар с отверстием. Подобные встречаются только в погребениях мужчин и мальчиков, имевших особый социальный статус. Под черепом обнаружено височное кольцо, из проволоки в несколько оборотов.