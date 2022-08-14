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Пентагон создаст специальный бюстгальтер для женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Army

Пентагон тестирует для женщин-военнослужащих форменный бюстгальтер, который должен облегчить им неудобства во время физической подготовки.

Четыре прототипа программы Army Tactical Brassiere (ATB) находятся в разработке в Командном центре развития боевых возможностей армии США в Натике, штат Массачусетс. После испытаний окончательный вариант будет представлен Совету по униформе армии для утверждения, пишет Stars and Stripes  .

Каждая модель выполнена из огнезащитной ткани и различается по форме, расположению швов и застежек, системе вентиляции и другими деталями. Ожидается, что ATB будут выдавать женщинам при поступлении на службу в армию вместе с другой форменной одеждой.

Сейчас женщинам в армии выдают спортивные бюстгальтеры, которые часто не подходят по размеру и оказываются неудобными для многочасового ношения в условиях физических нагрузок.

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