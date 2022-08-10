Евросоюз прекратил закупки российского угля

Запрет на перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива через территорию Европейского союза и на их поставку в ЕС из России вступил в силу в среду.

Эмбарго на поставки угля в ЕС из России было введено в рамках пятого пакета санкции в отношении РФ. Аналогичные меры приняла Великобритания.

По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму 8 миллиардов евро в год.

По данным Минэнерго, экспорт угля из России в страны Евросоюза в 2021 году составил 48,75 миллиона тонн (22,6% от общего экспорта). Подавляющая часть приходилась на энергетический уголь, который используется для генерации тепла и электричества.

ЕС нашел замену российскому углю в Колумбии и Австралии. Россия перенаправляет потоки в Индию и Турцию.