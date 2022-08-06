Эксперт нашел курьезный способ наказать спамеров

Специалист по сетевой безопасности Трой Хант придумал необычный способ проучить спамеров. Он заставил их тратить время на бессмысленные действия.

Программист запустил для этого специальный скрипт. Если на почту приходит спам, скрипт создает ответное письмо, в котором автор якобы заинтересован поступившим предложением, пишет издание VGTimes.

В ответном письме также есть ссылка, которая ведет на сайт, где спамера просят зарегистрироваться, введя свой электронный адрес и пароль. Введение пароля — главная ловушка, придумать его невозможно, так как для него выставлены «невозможные» критерии.

Эксперт пояснил, что требования к паролю появляются в случайном порядке. Например, пароль должен одинаково читаться в обоих направлениях, не может содержать повторяющихся символов, а также должен начинаться со слова «cat» и заканчиваться словом «dog».

В результате спамеры в ходе многочисленных попыток придумать пароль получают ошибку и вынуждены снова и снова повторять свои действия. Энтузиаст отметил, что такое наказание должно заставить их ценить время, которые пользователи теряют на чтении их писем.