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Эксперт нашел курьезный способ наказать спамеров

Источник:
VGTimes
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Фото: © Sibnet.ru

Специалист по сетевой безопасности Трой Хант придумал необычный способ проучить спамеров. Он заставил их тратить время на бессмысленные действия.

Программист запустил для этого специальный скрипт. Если на почту приходит спам, скрипт создает ответное письмо, в котором автор якобы заинтересован поступившим предложением, пишет издание VGTimes.

В ответном письме также есть ссылка, которая ведет на сайт, где спамера просят зарегистрироваться, введя свой электронный адрес и пароль. Введение пароля — главная ловушка, придумать его невозможно, так как для него выставлены «невозможные» критерии.

Эксперт пояснил, что требования к паролю появляются в случайном порядке. Например, пароль должен одинаково читаться в обоих направлениях, не может содержать повторяющихся символов, а также должен начинаться со слова «cat» и заканчиваться словом «dog».

В результате спамеры в ходе многочисленных попыток придумать пароль получают ошибку и вынуждены снова и снова повторять свои действия. Энтузиаст отметил, что такое наказание должно заставить их ценить время, которые пользователи теряют на чтении их писем.

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corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

scrubs2009

Да кто вы такие чтобы призывать, указывать, угрожать... ваше место у параши

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!

Nik3316

я один хренею от наглости товарища Зе?))))