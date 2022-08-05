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Ростелеком расширил возможности опции «Игры Wargaming»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © worldoftanks.ru

Ростелеком расширил опцию «Игры Wargaming» для своих абонентов, теперь она доступна на неигровых тарифах, сообщает пресс-служба компании.

Подключить опцию «Игры Wargaming» и получить игровые бонусы можно на любом тарифном плане Ростелекома, услуга стоит 450 рублей. Ранее для получении опции требовалось сменить тарифный план на «Игровой».

Опция «Игры Wargaming» предоставляет преимущества в играх World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes. В частности, геймеры с подключенной опцией получают бесконечный премиальный аккаунт, а также премиальную технику.

Кроме этого, игроки с опцией «Игры Wargaming» могут активировать второй игровой аккаунт Wargaming для друга или члена семьи. Подключить опцию к любому неигровому тарифу можно по ссылке.

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