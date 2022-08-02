Игрок прокачал персонажа Diablo Immortal и лишился доступа к боям

Пользователь игры Diablo Immortal под ником jtisallbusiness потратил на «прокачку» персонажа около 100 тысяч долларов. В результате его персонаж стал настолько сильным, что теперь не может сражаться в PvP из-за отсутствия подходящих игроков.

Геймер отмечает, что система матчмейкинга Diablo Immortal больше не пускает его в PvP-режимы «Поля боя» и «Обряд изгнания», потому что не может подобрать достойного соперника. Он обратился в техническую поддержку, где ему рассказали, что проблема встречается только у него одного.

Теперь игрок обдумывает возможность отсудить у Blizzard Entertainment вложенные в Diablo Immortal средства, потому что персонаж без доступа к PvP ему неинтересен. Впрочем, разработчики еще могут исправить возникшую ошибку.

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«Я не могу делать то, ради чего потратил деньги на этого персонажа, и у меня нет временных рамок, когда все будет исправлено. Я даже не знаю, будет ли что-то исправлено, потому что я единственный игрок во всем мире с этой проблемой», — отметил он.