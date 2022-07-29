Крылатый «стиляга» Ту-134: история лучшего лайнера СССР

«Сто тридцать четвертый» задал новый уровень в авиации СССР. Этот легендарный самолет красив, комфортабелен и надежен. И, что очень важно, достаточно прочен для провинциальных аэродромов. Неудивительно, что Ту-134 стал долгожителем. И хотя последний гражданский полет лайнер совершил в 2019 году, он еще продолжает служить военным.

ТУ-134 «засветился» в культовом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Именно на нем пьяный Женя Лукашин улетел навстречу своей судьбе. Это была своеобразная реклама «Аэрофлота» и советского образа жизни: вот так вот запросто в СССР можно улететь на красивом лайнере из одного города в другой.

Свой первый полет реактивный «сто тридцать четвертый» совершил 29 июля 1963 года. Он революционно отличался от своих винтовых предков. Эти отличия запечатлели его прозвища. За изящный облик его прозвали «стилягой», за высокий звук двигателей — «свистком». Летчики из ГДР за выдающиеся летные характеристики дали ему имя «Дьявол небес». А в НАТО он получил кодировку Crusty — «Резкий».

Потомок бомбардировщика

В начале 1960-х годов в парке «Аэрофлота» уже был реактивный лайнер — Ту-104, созданный на основе бомбардировщика Ту-16. Летал самолет в основном на международных линиях. Страна нуждалась в современном региональном самолете. На этих маршрутах работал морально устаревший поршневой Ил-14.

Андрей Туполев поставил перед своим конструкторским бюро задачу разработать самолет для авиасвязи между областными центрами. Решили взять за основу Ту-104. Так появилась его уменьшенная копия — Ту-124. И он бы пошел в массовую серию, если бы советского лидера Никиту Хрущева во Франции не прокатили на авиалайнере SE 210 Caravelle.

Хрущева удивил низкий уровень шума и вибрации французского пассажирского самолета. Дело в том, что двигатели в Caravelle располагались не в крыльях у фюзеляжа, как на Ту-104, а в хвостовой части. Поэтому они меньше досаждали пассажирам свистом и грохотом. Советский лидер поручил Туполеву построить столь же комфортабельную машину.

На перепроектирование ушло три года. Новый самолет с двигателями Д-30 в хвостовой части получил название Ту-124А. Через некоторое время он как-то незаметно переименовался в Ту-134.

«Пошла речь о премии, а старый индекс "не тянул". Поэтому, зная особенности делопроизводства, мы во всех бумагах стали писать Ту-124А (Ту-134). Громоздко и неудобно, но деловые люди довольно быстро привыкли к индексу 134, и мы стали писать Ту-134», — объяснял впоследствии переименование конструктор самолета Александр Шенгардт.

Комфортный «внедорожник»

Поначалу «стилягу» использовали на зарубежных линиях. Он стал первым отечественным самолетом, сертифицированным по международным нормам летной годности. Затем «сто тридцать четвертый» связал Москву с крупными городами. С начала 1970-х годов лайнер стал главной рабочей лошадкой региональных рейсов и здесь он обрел свое настоящее призвание.

Важнейшим преимуществом лайнера была его возможность работать на коротких и частично «убитых» взлетно-посадочных полосах провинциальных аэродромов. «Внедорожником» он стал благодаря мощному шасси — двухосным и четырехколесным «тележкам» основных стоек. Это качество очень ценили летчики.

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Ну а пассажирам Ту-134 полюбился за невиданное ранее на региональных линиях удобство перелетов. По уровню шума и вибраций в пассажирском салоне он был самым комфортабельным в советском «Аэрофлоте». В отличие от винтового Ил-14, реактивный «свисток» летал на большей высоте, где почти не ощущалась болтанка.

«Сто тридцать четвертый» стал самым массовым ближнемагистральным реактивным самолетом в Советском Союзе. Всего было выпущено 852 машины. К началу 1990-х только в СССР «стиляги» перевезли около 500 миллионов пассажиров.

Машина имела множество модификаций: Ту-134УБЛ — для обучения летчиков стратегической и дальней авиации, Ту-134ЛК — для тренировки космонавтов, VIP-вариант Ту-134А-3М, Ту-134СХ — для сельскохозяйственных нужд и множество других.

Закат карьеры

К началу 2000-х годов «стиляга» окончательно морально устарел для коммерческой пассажирской авиации. Он не соответствовал современным требованиям ни по уровню шума, ни по экономичности.

Ту-134, совершивший последний пассажирский рейс, в аэропорту Толмачево Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Коммерческая эксплуатация Ту-134 на российских регулярных линиях закончилась 22 мая 2019 года — после полета из якутского Мирного в Новосибирск. «Чувствую тоску и жалость, что такой красивый корабль уходит», — сказал тогда командир воздушного судна Алексей Корниенко.

Теперь этот «свисток» украшает музей аэропорта Толмачево. А в небе пока еще трудятся несколько десятков его военных собратьев.