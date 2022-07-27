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СМИ увидели признаки скорого побега Байдена из Белого дома

Источник:
«Известия»
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Фото: © The White House

Публичные заявление президента США Джо Байдена о том, что он был болен раком, могут говорить о его «скором бегстве» из Белого дома, считает иранская газета Resalat.

«Байден готовится к своему добровольному уходу из Белого дома. Недавнее признание Байдена прокладывает путь к этому. ‹...› Некоторые аналитики говорят, что этими заявлениями Байден подготовил почву для быстрых и внезапных перемен в Белом доме. Эти изменения могут произойти до или после промежуточных выборов в США», — приводят «Известия» мнение издания.

Газета подчеркнула, что Байден, скорее всего, больше не будет и выдвигать свою кандидатуру в президенты США. Проблемы с когнитивными функциями и «неспособность» управлять страной снижают рейтинги не только самого Байдена, но и всей Демократической партии, пояснило издание

Байден 21 июля заявил, что болен раком из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Позднее в Белом доме уточнили, что американский лидер оговорился, случайно использовав глагол в настоящем времени, и имел в виду свой опыт лечения рака кожи в прошлом.

В последнее время стали распространятся слухи о проблемах создоровьем у президента России Владимира Путина. Эта тема особенного активно муссирутся в украинских СМИ и соцсетях. Эти слухи сначала опроверг директор ЦРУ Уильям Бернс, а потом и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это не что иное, как утки», — заявил Песков.

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Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©