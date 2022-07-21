Директор ЦРУ раскрыл разведданные о здоровье Путина

Российский президент Владимир Путин здоров, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров. Это неформальная оценка разведки», — цитирует РБК Бернса.

Слухи о проблемах со здоровьем регулярно курсируют в соцсетях. С началом специальной военной операции их количество заметно выросло. В конце мая эти разговоры опроверг глава МИД России Сергей Лавров.

Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал Лавров, отметив, что Путин ежедневно появляется на публике и каждый может наблюдать за ним на экранах.