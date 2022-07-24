WhatsApp запустит персонализированные 3D-аватары

Энтузиасты обнаружили раздел с 3D-аватарами в бета-версии мессенджера WhatsApp. Пока нововведение остается нефункционирующим.

Персонализированные аватары появились в версии 2.22.16.11 для Android, пишет WABetaInfo. Их можно будет использовать в качестве стикеров в переписке, предполагают авторы издания.

По всей видимости, пользователи мессенджера также смогут использовать аватары в качестве масок во время совершения звонков по видеосвязи. Сроки запуска новой функции пока неизвестны.

Ожидается, что трехмерные аватары будут доступны для всех версий мессенджера — на Android, iOS и ПК.