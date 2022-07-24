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WhatsApp запустит персонализированные 3D-аватары

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Энтузиасты обнаружили раздел с 3D-аватарами в бета-версии мессенджера WhatsApp. Пока нововведение остается нефункционирующим.

Персонализированные аватары появились в версии 2.22.16.11 для Android, пишет WABetaInfo. Их можно будет использовать в качестве стикеров в переписке, предполагают авторы издания.

По всей видимости, пользователи мессенджера также смогут использовать аватары в качестве масок во время совершения звонков по видеосвязи. Сроки запуска новой функции пока неизвестны.

Ожидается, что трехмерные аватары будут доступны для всех версий мессенджера — на Android, iOS и ПК.

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Топ комментариев

Asd10

Ты не видишь год его рождения штоле??? Он ваще из будущего...)))

Asd10

Дождётесь, маленько вам осталось ждать.)))

fireworker

Сперва справки о бедности выдавать будут, с предварительной экспертизой. Чтобы богатые не пролезли в...

Alhazred

Ну Орбан один из немногих в Европе политиков думающих головой.