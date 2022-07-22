Американец одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян

Проживающий в Калифорнии американец Митчо Томпсон одновременно заразился коронавирусом и обезьяньей оспой.

В конце июня мужчина получил положительный результат на коронавирус, а после этого он начал замечать небольшие красные пятна на спине, ногах, руках и шее, пишет издание The New York Post.

Повторный анализ показал, что американец также заболел оспой обезьян. По словам Томпсона, два вируса одновременно вызвали у него ощущение, будто у него тяжелый случай гриппа.

Так, во время болезни у него проявлялись лихорадка, затрудненное дыхание, озноб, боли в теле, а также кожные поражения. Несмотря на это, ему удалось пойти на поправку.

Специалист по инфекционным заболеваниям Стэнфордского университета доктор Дин Уинслоу отметил, что такие случаи наблюдаются в медицинской практике, назвав их «невероятным невезением».